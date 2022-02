Bollette, arriva la grande stangata

93 Visite

La cifra fa impressione: 38 miliardi e mezzo di euro, 1.480 a famiglia. È la stangata che le famiglie italiane dovranno sopportare quest’anno a causa del caro bollette. A sottolinearlo è Assoutenti, che in un report ha analizzato tutti gli aspetti della vita quotidiani degli italiani colpiti dall’aumento vertiginoso dei prezzi.

Sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione del mese di gennaio, l’associazione di tutela dei consumatori ha calcolato le conseguenze per le tasche delle famiglie italiane dei rincari che stanno abbattendosi in questi giorni sui listini al dettaglio. Anzitutto sui prodotti alimentari di largo consumo: nel primo mese dell’anno, il pane ha subìto un incremento del +3,9% rispetto allo scorso anno. Un rincaro che, per la famiglia tipo, corrisponde a una spesa maggiore di +38,5 euro all’anno. Poi è il turno della pasta, il cui prezzo è aumentato in media del +10%, mentre per i frutti di mare si spende l’8,4% in più rispetto a un anno fa. Ancor più dei farinacei, sono frutta e verdura i prodotti con i rincari più salati: +13,5%, quasi 60 euro in più all’anno per ogni nucleo familiare. Ma ci sono anche acqua minerale (+3%), gelati (+4%) e succhi di frutta (+4,8%). E le voci di spesa non alimentari – escluso riscaldamento ed elettricità – che pur si fanno sentire: i mobili costano il 4% in più, gli apparecchi domestici il 5,1% in più. E non si salvano neppure piante e fiori (+4,5%).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS