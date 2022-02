Reddito di cittadinanza revocato a 960 persone: la polizia municipale di Torino scopre truffa milionaria

74 Visite

Sono 960 le persone sottoposte a indagine a cui è stato revocato il Reddito di Cittadinanza. La somma complessiva elargita è di circa 6 milioni di euro ed è riferita alla totalità delle 960 persone attualmente sotto indagine. Questa la stima dagli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale da cui è partita l’indagine sul territorio comunale dopo aver sorpreso un cittadino di nazionalità rumena ad effettuare prelievi di denaro presso uno sportello bancomat con diverse carte di pagamento elettroniche. Proprio l’utilizzo di diverse carte di credito ha insospettito gli agenti che hanno voluto approfondire la questione. “L’uomo era in possesso di numerose carte postepay rilasciate per il Reddito di Cittadinanza intestate ad altre persone, non presenti sul posto. Una condotta vietata dalla norma che stabilisce la non cedibilità della carta di Reddito di Cittadinanza a terzi”, spiegano dal comando.

Immediatamente sono scattati la segnalazione dell’uomo all’autorità giudiziaria, il sequestro delle carte di reddito di cittadinanza indebitamente possedute e l’avvio degli accertamenti e delle indagini per stabilire la validità delle carte sequestrate. Dall’analisi dei dati forniti dall’INPS è emerso che tutti gli intestatari delle carte di Reddito di Cittadinanza avevano dichiarato, in regime di autocertificazione, un ISSEE pari a zero e la residenza in via della Casa Comunale 3 a Torino.

Cittadini residenti nella via che non esiste

Proprio la residenza, requisito fondamentale per ottenere e mantenere il Reddito di Cittadinanza, ha fatto sorgere alcuni dubbi sulla liceità delle dichiarazioni e a confermarne i dubbi è stato un accertamento al terminale anagrafico del Comune di Torino dove gli indagati sono risultati tutti “inesistenti”, non solo a quell’indirizzo, ma su tutto il territorio comunale. Un ulteriore chiarimento dell’Anagrafe comunale ha confermato agli agenti l’impossibilità per un cittadino comunitario, come nel caso di una persona di nazionalità rumena, di ottenere la residenza in via della Casa Comunale 3, indirizzo virtuale creato dal Comune di Torino per dare una residenza ai rifugiati, persone straniere titolari di protezione internazionale e umanitaria.













