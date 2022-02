Giugliano, degrado in via Mattia Coppola: il sindaco Pirozzi scrive al Prefetto di Napoli

110 Visite

L’annosa vicenda di via Mattia Coppola, meglio nota ai

cittadini giuglianesi come “Vico ‘e Miciano” rappresenta un disagio dal quasi otto

anni a causa dell’interdizione al traffico veicolare della strada. Per fronteggiare le

problematiche legate all’ordine pubblico il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha

inviato una lettera al Prefetto di Napoli Claudio Palomba al fine di sollecitare misure

che possano ripristinare la sicurezza in attesa dei lavori il cui iter burocratico è

terminato e che, a breve, dovranno restituire la via alla circolazione automobilistica.

“Quella di via Mattia Coppola è una ferita aperta nel cuore della città, i cittadini sono

esasperati – commenta il Sindaco – e noi abbiamo il dovere di intervenire. Si

segnalano costantemente episodi di violenza e degrado, solo alcuni giorni fa il

corpo senza vita di un giovane è stato ritrovato in strada, è necessario un percorso

condiviso con tutte le istituzioni per garantire il ripristino della legalità in una

situazione di emergenza abitativa oltremodo aggravata dalla crisi economica e

sociale dovuta al Covid 19”.

Un primo sgombero era già stato posto in essere con l’intervento della Polizia

Municipale poco dopo la chiusura della strada, quando gli affittuari avevano lasciato

gli appartamenti presenti nel palazzo pericolante. Questi però sono stati

successivamente occupati in maniera abusiva da cittadini extracomunitari.

“Ecco perché da un lato siamo in contatto con l'impresa che deve eseguire i lavori

per avviarli entro pochi giorni – conclude Pirozzi – e dall'altro ho sollecitato

l'intervento del Prefetto e delle forze dell'ordine affinché sia sgomberato l'immobile

pericolante e si ripristini un clima di legalità e di sicurezza in questa parte di

territorio”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS