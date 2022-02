Minori a rischio. DI FENZA (Moderati) in visita al centro di don Merola

Il Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza, capogruppo dei Moderati in Campania, si è recato presso la sede della Fondazione “A voce d’e creature” a “Villa di Bambù”, bene confiscato alla criminalità organizzata nel quartiere di Poggioreale, per visitare il Polo di prevenzione per il recupero dei minori esposti al rischio di devianza. Di Fenza al suo arrivo è stato accolto dal Presidente Don Luigi Merola, storico parroco anti camorra di Forcella. Il centro, realizzato per accogliere minori provenienti da famiglie che si trovano in condizioni di disagio socio – economico, assiste un numero cospicuo di ragazzi. La Fondazione mira a realizzare percorsi di recupero scolastico al fine di prevenire la dispersione, offre servizi assistenziali, favorisce l’aggregazione sociale e l’integrazione culturale, dota gli assistiti di strumenti necessari per facilitare la collocazione occupazionale formandoli adeguatamente.

“I minori che vivono in quartieri difficili spesso non hanno alternative alla strada ma con la creazione di questo Polo, Don Luigi Merola offre un supporto concreto a chi è meno fortunato “. Lo sottolinea al termine della visita il Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza.

“Realtà come queste che salvaguardano il futuro dei figli della nostra terra meritano il sostegno e il supporto da parte delle istituzioni -prosegue Di Fenza -. Solo in sinergia con gli enti del terzo settore e con il mondo della scuola possiamo puntare ad un miglioramento della qualità della vita dei giovani disagiati. Perseguendo insieme questi obiettivi potremo evitare che la devianza attecchisca nell’indole dell’adolescente con estrema facilità”, conclude il consigliere regionale.