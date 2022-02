Consiglio dei ministri. Draghi: “Allentiamo le restrizioni e meno Dad”. Ma il super green pass resta

153 Visite

«I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese». Queste le parole che il premier Mario Draghi ha scelto per aprire il Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti Covid che vanno nella direzione di un allentamento. «Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo». «Vogliamo limitare di molto l’uso della didattica a distanza – ha precisato Draghi – per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe». «Oltre alla scuola – ha aggiunto il premier – tra i provvedimenti c’è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato. Inoltre, la validità del green pass per chi ha tre dosi – oppure due dosi ed ha già avuto il Covid – diverrà indefinita».

Il parere del Cts

Il Comitato tecnico scientifico ha espresso il suo parere sulla base del quale il governo prenderà le sue decisioni. Per gli studenti che entrano in contatto stretto con un positivo e non sono vaccinati, la quarantena può passare da 10 giorni a 5. Questo l’orientamento espresso dagli esperti relativo alla revisione delle regole Covid in ambiente scolastico, oggetto delle riunioni di oggi. Se il provvedimento dovesse passare, il periodo di isolamento domiciliare diverrebbe lo stesso previsto per gli adulti vaccinati e guariti dal Covid da più di 120 giorni. Trattamento diverso per gli immunizzati. Gli alunni che hanno già completato il ciclo vaccinale o che sono guariti dall’infezione da meno di 4 mesi non devono sottoporsi affatto alla quarantena. Per quanto riguarda i più piccoli, invece, i bambini da 0 a 6 anni andranno in didattica a distanza per 5 giorni se in classe ci sono più di 5 casi positivi al virus. In questo caso – spiegano fonti di governo – la Dad scatterà per tutti, dal momento che a questa età i bambini non possono essere vaccinati e stanno in classe senza mascherina.

La linea del Cts arriva poco prima del Consiglio dei ministri che andrà nella direzione di un allentamento delle restrizioni per la collettività. In particolare, oltre alle nuove regole sulle quarantene in ambito scolastico e sui vaccinati sempre in classe, l’esecutivo decide anche per il Green pass illimitato con il booster, ovvero la possibilità di non vedersi scaduta la certificazione verde per tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose. Anche questo è un orientamento confermato dalla cabina di regia che si è riunita prima del Cdm. Altro tema sul tavolo del Consiglio dei ministri è poi il corposo dossier sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. C’è infatti da affrontare la calendarizzazione degli impegni: il premier Mario Draghi sta chiedendo ai ministri del suo governo di cominciare ad accelerare così da poter pensare di portare a casa almeno 45 obiettivi del Pnrr entro il mese di giugno.













