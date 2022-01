Quirinale, salgono le quotazioni di Elisabetta Belloni

128 Visite

In Transatlantico è il momento di Elisabetta Belloni. Mentre di schiude la quarta votazione per il presidente della Repubblica il nome della donna a capo dei servizi segreti viene dato in forte ascesa tra i grandi elettori. Si parla anche di Sabino Cassese. Una coppia di nomi che si è concretizzata nell’azione di Fratelli d’Italia con il partito di Giorgia Meloni che si è detto favorevole a uno dei due per il Quirinale, mentre Matteo Salvini e la Lega rivendicano la primigenia della proposta che porta la capo del Dis.













