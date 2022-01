123 Visite

Il viceministro della Sanità Sileri ha minacciato in tv di rendere la vita difficile ai non vaccinati «perché sono un pericolo». Una cosa già ripetuta settimane fa a Montecitorio, ma smentita dal nuovo studio: «Le dosi non incidono sulla circolazione del virus». Durissime le polemiche nei suoi confronti: “Parole inaccettabili e gravi, si dimetta”.













