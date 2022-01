Corsa al Colle, quarta votazione. Centrodestra si astiene, voti a Mattarella e al magistrato Di Matteo

67 Visite

Ore 14.45 – Il voto a Cruciani, Muti e Altobelli I buontemponi di turno non sono mancati: voti sono andati a Giuseppe Cruciani, conduttore del programma radiofonico La Zanzara di Radio24, e all’ex calciatore Alessandro Altobelli, al direttore d’orchestra Riccardo Muti. Quest’ultimo è stato espresso da Vittorio Sgarbi, che non ha rispettato la consegna dell’astensione. È stato lui stesso a comunicarlo ai governatori Fontana, Zaia e De Luca precisando che nel voto di lunedì il suo consenso era invece andato a Silvio Berlusconi.

Ore 14.40 – Un volto a Draghi, Belloni e Casini

Mario Draghi, Elisabetta Belloni e Pier Ferdinando Casini restano due dei nomi più accreditati per la sintesi finale. Al momento hanno un voto per ciascuno ma, come detto, non sono in campo l’intero centrodestra che si è astenuto e le principali forze del centrosinistra e M5S che formalmente avevano optato per la scheda bianca. .