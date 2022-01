Quirinale, i timori di Letta nei confronti del 5 Stelle: “Non fregateci”

222 Visite

“Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto”. Parole di Enrico Letta, che teme lo sgarro interno e quello del 5 Stelle. Poco prima Conte aveva ribadito il sì a Draghi come premier ma non come presidente della Repubblica. Un quotidiano, tuttavia, riferisce che Grillo sarebbe favorevole all’ipotesi Draghi al Quirinale.













