Nuova modifica al green pass: durata illimitata per chi fa la terza dose

I l green pass per chi ha fatto la terza dose avrà durata illimitata. Lo ha deciso il governo in attesa della decisione delle agenzie regolatorie – Ema e Aifa – sulla somministrazione della quarta dose.

Il decreto in vigore prevede che dal 1° febbraio il green pass rafforzato – rilasciato ai vaccinati e ai guariti – abbia validità sei mesi. Ma molte certificazioni verdi cominceranno a scadere nelle prossime settimane, visto che la terza dose era stata autorizzata a metà settembre – e dunque si è deciso di non porre più limite per chi ha completato il ciclo vaccinale fino a quando non arriverà il via libera alla quarta dose di vaccino.