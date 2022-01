Quarto, si dimette l’assessore al Bilancio. “Costretta ad assecondare giochi politici”

305 Visite

Dopo l’invito da parte del Sindaco a rassegnare le dimissioni, l’assessore, con delega al bilancio, Anna Maria Granata, ha deciso di salutare i cittadini che in questi anni l’hanno supportata , chiarendo alcuni eventi che alla fine hanno derivato la sua scelta.

Un ente in dissesto ha bisogno di stabilità, programmazione e tanta devozione.

In questi anni ho provato a gestire le casse del Comune di Quarto grazie ad un lavoro mirato e minuzioso,-dichiara l’Assessore uscente- un lavoro che andava avanti, recuperando, per quel che si poteva, il disavanzo. Gestendo al meglio il bilancio di un comune in dissesto finanziario come quello di Quarto. Cercando di far combaciare la “linea politica” dettata dalla giunta con la carenza economica del nostro comune.

E’ triste farsi da parte, dopo anni di lavoro e devozione, solo per assecondare giochi politici che in questi anni stanno padroneggiando nelle stanze dell’Ente.

Purtroppo in questa società non importa cosa fai e come lavori.

E’ evidente che la scelta, seppur non del tutto da me condivisa, sia derivata da questioni lontane dagli affari pubblici.

Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno collaborato con me.

Auguro al nuovo assessore di lavorare serenamente, perché questa città ha bisogno di risollevarsi, Quarto non ha bisogno di ulteriori beghe private, che sicuramente non porteranno profitto al bene della comunità ma solo a quei pochi privati che ne usciranno vincitori.

