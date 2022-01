Napoli, le finte vaccinazioni per 150 euro. I due arrestati al telefono: “Simm gruoss, li abbiamo arravogliati”

234 Visite

Quelli che volevano il green pass senza vaccinarsi si rivolgevano a Giuliano Di Girolamo e Rosario Cirillo, infermiere e operatore socio sanitario sella Asl Na 1 arrestati oggi dai carabinieri del Nas. Alcuni erano addirittura minorenni ed erano accompagnati dai genitori. Emerge dall’ordinanza del gip Enrico Campoli, che ha accolto le richieste del pm Henry John Woodcock, in cui vengono ricostruite le indagini avviate a fine novembre in seguito a una denuncia del direttore generale della Asl, Ciro Verdoliva. Ad accorgersi delle operazioni sospette messe in atto da Di Girolamo è stato un medico vaccinatore che in una occasione si era trovato nel box assieme a lui. Il medico ha osservato come, in alcuni casi, Di Girolamo sembrava non spingere lo stantuffo della siringa, come se questa fosse vuota, mentre in altri non sollevava la pelle del braccio come quando si deve infilare l’ago.Le telecamere e le telefonate tra i due

I sospetti sul conto dell’infermiere hanno trovato conferma grazie alle telecamere nascoste installate dai carabinieri, che hanno ripreso le finte inoculazioni. Sono poi state disposte intercettazioni sui telefoni dei due indagati, dalle quali è emerso come fosse Cirillo a procurare clienti, disposti a pagare 150 euro pur di ottenere il green pass. nelle conversazioni e nei messaggi intercettati i due si compiacciono degli incassi che stanno facendo: «Siamo o non siamo i più forti – scrive Cirillo -, prima di farlo avevano i dubbi, poi dopo non sapevano cosa darci, volevano darci il vino, il caffè… Simm’ ruoss’ (siamo grandi, ndr)». In un’altra occasione Di Girolamo dice al complice: «Li ho arravogliati (sbrigati, ndr) in due secondi». Entrambi gli arrestati, prima di essere trasferiti all’hub vaccinale della Fagianeria, erano in servizio nell’ospedale San Giovanni Bosco.

Tra i tanti episodi documentati dai carabinieri del Nas di Napoli nell’ambito delle indagini sulle fase somministrazioni di vaccini a Capodimonte, ce ne è uno in cui i clienti in attesa di concludere l’affare si accorgono di essere sotto osservazione. Accade il 17 dicembre scorso. I «clienti» di Rosario Cirillo, 55 anni, il procacciatore arrestato insieme con l’infermiere 40enne Giuliano Di Girolamo, sono padre e figlio, rispettivamente dipendenti del Ministero della Giustizia e dell’Interno. L’incontro con Cirillo è fissato nei pressi di un distributore di carburante. Il padre è insospettito dalla presenza di una persona, che in realtà altro non è che un carabiniere che sta indagando. Il padre si avvicina al militare e, spacciandosi per un agente della Squadra Mobile (ma senza mostrare alcuna tessera di riconoscimento), gli chiede spiegazioni circa la sua presenza in quel posto ma l’ufficiale replica prontamente dicendo di essere i titolare del distributore. Il figlio, che si era recato in un parcheggio insieme con Cirillo, nel frattempo torna e si ricongiunge con il padre il quale molla la presa e con il ragazzo si dirige verso l’hub vaccinale.