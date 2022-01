Contratto Istituzionale di Sviluppo, Giugliano candida due progetti da 9 milioni per la fascia costiera

64 Visite

Circa 9 milioni per due notevoli progetti di riqualificazione per la fascia costiera di Giugliano, questo l’importante risultato per la città a cui sta lavorando l’amministrazione comunale nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Terra dei Fuochi. Oggi a Caivano, presso la chiesa intitolata a San Paolo Apostolo, il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi ha incontrato il ministro per il Sud e per la coesione territoriale Mara Carfagna, dando seguito ad una richiesta inviata proprio dal primo cittadino giuglianese all’esponente di Governo.

“Adesso bisogna solo accelerare sul finanziamento e sull’iter burocratico che

consentirà la realizzazione di un'opera avveniristica che restituirà lustro, economia

e vivibilità alla fascia costiera” ha dichiarato a margine dell’incontro Nicola Pirozzi,

aggiungendo: “Nel corso dei prossimi anni saremo impegnati nella realizzazione di

quanto promesso e da noi progettato, recuperando ritardi di decenni e dando un

enorme contributo al miglioramento della qualità della vita”.

Nel dettaglio, i due progetti candidati sono:

 Riqualificazione delle aree urbane litoranee, Via del Mare Lotto 1 per

€7.000.000,00

 Rigenerazione ambientale e turistica del waterfront, recupero ex stabilimento

incompiuto NATO per €1.876.000,00

Presente all’incontro anche il parlamentare Paolo Russo, che il sindaco Pirozzi ha

voluto ringraziare per il fattivo contributo all’iter procedurale ed organizzativo del

Contratto Istituzionale di Sviluppo. Con questi ulteriori finanziamenti il totale

ottenuto dal comune di Giugliano per la rigenerazione urbana nel primo anno di

amministrazione sfiorerebbe quota 40 milioni, un “tesoretto” importante per la

nuova visione di città voluta da Pirozzi. Lo stesso sindaco ha sottolineato: “Oggi è

una bella giornata per la nostra comunità. Stiamo dimostrando che siamo

l'amministrazione del fare, l’amministrazione dei risultati e non delle chiacchiere.

Dateci tempo che stravolgeremo in meglio questa città valorizzando finalmente le

enormi potenzialità di cui dispone”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS