Tentano di rubare un’auto in una delle traverse ubicate di fronte al liceo Segrè di Marano. In due, a bordo di uno scooter, non riescono nel loro intento. Le immagini sono riprese dai liceali che le hanno poi diffuse sui social. Il tentato furto è stato orchestrato nella mattinata di oggi. Ecco il video.













