NAPOLI, conclusi i lavori del Consiglio comunale

Prima della conclusione dei lavori, l’Aula ha approvato sei ordini del giorno, in particolare un ordine del giorno di sostegno al Sindaco nella richiesta di attivazione della legge Bacchelli a favore del maestro Roberto De Simone e, in attesa del riconoscimento, una valutazione sulla possibilità di un impegno diretto del Comune. Gli altri ordini del giorno riguardano l’avvio di una campagna di comunicazione sull’importanza del vaccino, sull’istituzione di due commissioni paritetiche speciali, sul monitoraggio sugli investimenti dei fondi del PNRR e sulla riforma dello Statuto e delle Municipalità, sugli interventi necessari a ripristinare il decoro della Galleria Umberto, sulla riapertura del cimitero delle Fontanelle.

L’ordine del giorno, proposto dal consigliere Toti Lange (Misto) e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, sostiene il Sindaco nella richiesta di attivazione della legge Bacchelli a favore del maestro Roberto De Simone e, in attesa del riconoscimento, chiede una valutazione sulla possibilità di un impegno diretto del Comune. per un sostegno economico. Il documento propone inoltre di verificare la possibilità di accantonare un fondo per affrontare in futuro situazioni analoghe.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha comunicato che l’Amministrazione si è già attivata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sostenere l’attivazione della legge Bacchelli per il maestro De Simone, sottolineando la complessità della procedura burocratica. Sulla proposta di un sostegno economico immediato a carico dell’Amministrazione, invece, saranno effettuati gli opportuni approfondimenti giuridici per verificarne la fattibilità.

L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

La consigliera Fiorella Saggese (Movimento 5 Stelle), in precedenza, aveva illustrato l’ordine del giorno da lei sottoscritto insieme al consigliere Rosario Palumbo (Cambiamo!), che impegna Sindaco e Giunta a utilizzare i mezzi a disposizione dell’amministrazione comunale per avviare una campagna di comunicazione sul rispetto delle norme anti-contagio, sull’importanza del vaccino, sui necessari chiarimenti relativi ai provvedimenti adottai dal Governo. Il documento è stato approvato all’unanimità.

Un altro ordine del giorno, approvato all’unanimità, è stato illustrato da Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) e impegna Sindaco e Giunta a farsi promotori con la Regione Campania per la somministrazione gratuita, in tempi accettabili, dei tamponi molecolari e antigenici nei confronti di cittadini.

L’Aula è passata quindi all’esame del successivo ordine del giorno, illustrato da Catello Maresca (Gruppo Maresca) relativo alla istituzione della Commissione paritetica speciale per il monitoraggio della programmazione e degli investimenti delle misure del PNRR, con funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione dei risultati e il compito di elaborare e proporre azioni amministrative necessarie per garantire la massima trasparenza e regolarità nelle procedure.

il documento è stato approvato all’unanimità.

Il successivo ordine del giorno, anch’esso approvato all’unanimità, relativo alla istituzione di una Commissione Speciale Paritetica per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti e per la riforma delle Municipalità e per lo sviluppo partecipato locale, è stato illustrato da Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde).

È stato approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Gennaro Acampora (Partito Democratico) e Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) sul degrado della Galleria Umberto.

Il documento impegna il Sindaco e l’Amministrazione comunale a istituire un tavolo di concertazione interassessorile per provvedere alla programmazione del recupero architettonico del monumento, all’elaborazione di un piano di assistenza per i senza fissa dimora, alla vigilanza per l’intera giornata, alla ripresa commerciale della Galleria e ad estendere il metodo di lavoro anche alla Galleria Principe dove si registrano analoghe problematiche.

Dopo l’espressione del parere favorevole degli assessori all’Urbanistica Laura Lieto e alle Politiche sociali Luca Trapanese, che hanno riepilogato gli interventi messi in campo dall’Amministrazione a favore della Galleria, l’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

L’ultimo ordine del giorno approvato è a firma del consigliere Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco), sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, e chiede l’attivazione ad horas di tutte le procedure per la messa in sicurezza e la riapertura del cimitero delle Fontanelle.

Il consigliere Toti Lange (Misto) ha proposto un emendamento all’ordine del giorno per prevedere che l’accesso alle Fontanelle sia a pagamento, con l’esclusione dei residenti a Napoli, per garantire adeguate risorse alla manutenzione del luogo. La riapertura delle Fontanelle, ha precisato l’assessora al Turismo Teresa Armato, è una delle priorità dell’Amministrazione ed è probabile che entro la primavera sia possibile la ripresa delle visite. La proposta del consigliere Lange di prevedere un ingresso a pagamento sarà tenuta in considerazione come suggerimento in vista della definizione delle modalità di gestione del sito. Dopo il ritiro dell’emendamento, l’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

Nella seduta di oggi l’Aula ha eletto un componente effettivo della Commissione Elettorale Comunale a seguito delle dimissioni del consigliere Rosario Andreozzi. Con 20 voti è risultato eletto il consigliere Gaetano Simeone (Napoli Libera), che va a completare la composizione della Commissione Elettorale Comunale accanto ai consiglieri Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli Mediterranea) e Rosaria Borrelli (Gruppo Maresca).













