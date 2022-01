157 Visite

La parlamentare no pass Sara Cunial non ha potuto votare per il presidente della Repubblica in aula e nemmeno al seggio Covid perché senza il green pass. Il suo legale chiederà l’annullamento dell’elezione del Presidente della Repubblica per ‘votazione imperfetta’.













Commenti

