Quirinale, Renzi: “Salvini ha l’asso in mano per chiudere i giochi”. Lega: “Nessuna trattativa con Draghi sul governo”

Lega: nessuna trattativa Salvini-Draghi sul governo

«Non è in corso alcuna trattativa tra il senatore Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto». A precisarlo una nota della Lega. «È infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il presidente Draghi immaginare che in questa fase — anziché discutere di temi reali — siano impegnati a parlare di equilibri di governo», si legge. «A proposito di Quirinale, il senatore Salvini é al lavoro su alcuni nomi – donne e uomini – di altissimo profilo. Nessuna confusione nè perdite di tempo: la Lega vuole essere garante di stabilità, responsabilità e concretezza», conclude.

Ore 10.24 – Salvini incontra senatori e delegati, poi deputati

È iniziata a Montecitorio la riunione tra Salvini, i senatori e i delegati regionali. Dopo ci sarà l’incontro con i deputati, in vista del secondo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica (vedi notizia ore 9).

Ore 10.20 – Quartapelle (Pd): «Con rischi in Ucraina serve atlantista»

«La scelta del Presidente della Repubblica non ha solo ricadute interne. I venti di guerra che soffiano dall’Ucraina ci ricordano che all’Italia serve un o una Presidente della Repubblica chiaramente europeista, atlantista, senza ombre di ambiguità nel rapporto con la Russia». Così su Twitter Lia Quartapelle responsabile Affari internazionali e Europa nella Segreteria del Pd.

Ore 10.16 – Solinas (Lega): «Interlocuzioni in corso, speriamo ci sia accordo di alto profilo»

«Si deve lasciare alla democrazia il suo tempo, le interlocuzioni sono in corso e speriamo ci sia un accordo di alto profilo». Così il governatore della Regione Sardegna e grande elettore della Lega, Christian Solinas, fuori da Montecitorio. «Credo che sia auspicio di tutti» avere un presidente della Repubblica «entro la settimana», ha aggiunto.

Ore 10 – Rosato: «Un candidato di Italia viva? Non c’è»

«Il totonomi impazzirà in questi giorni, non aggiungerei altri elementi. Per esperienza i nomi che meno si fanno sono quelli che hanno più possibilità di essere eletti». È questo il parere del presidente di Italia viva, Ettore Rosato, intervistato da Il Piccolo. «Il candidato di Italia viva ? Non c’è. L’elezione del capo dello Stato — aggiunge — non può essere la proposta di uno che piaccia più degli altri, ma è il punto di equilibrio tra oltre mille grandi elettori».

Ore 9.58 – Bonaccini (Pd): «Salvini capisca che il Presidente non può essere uomo di parte»

