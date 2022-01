Maratona Quirinale, Renzi: “Per via libera a Draghi ci vuole accordo sul governo”. La Cunial non può votare

243 Visite

Ore 16.37. Ripresa seduta, al via prima ‘chiamà deputati

Dopo una sospensione di circa 10 minuti, è ripresa la seduta del Parlamento per l’elezione del presidente della Repubblica. Al via la prima chiama dei deputati, che voteranno sempre suddivisi per scaglioni orari di 50 per volta.

Ore 16.33. Renzi: “Per eleggere Draghi serve accordo su governo del dopo”

Draghi al Quirinale “è una delle ipotesi in campo ma sta in piedi solo in un quadro di accordo politico. L’elezione del presidente della Repubblica non può essere un gesto di risulta tecnocratica ma è una scelta politica e prevede un accordo sul governo del dopo. Draghi è una ipotesi in campo, non è la sola”, dice Matteo Renzi parlando con i cronisti in Transatlantico e dicendo di non aver incontrato il premier. “Ci sono soluzioni diverse, Draghi ha sempre detto di essere un nonno a disposizione delle istituzioni, penso che gli si debba dire grazie per quello che ha fatto, che sta facendo e che farà”.

Ore 16.31. Cei: “Il Parlamento ascolti desiderio di unità”

La Cei lancia un appello al Parlamento affinché ascolti, nelle elezioni per il Quirinale, “il desiderio di unità” che arriva dal Paese. “L’ascolto della realtà non è disincanto o esercizio astratto, ma è un dovere che interpella direttamente anche le responsabilità della politica”. Oggi “iniziano le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il Parlamento in seduta comune saprà cogliere il desiderio di unità espresso dal Paese? Non possiamo che auspicarlo nell’interesse generale”, ha detto il cardinale presidente Gualtiero Bassetti introducendo i lavori del Consiglio episcopale permanente.

Ore 16.30. Mastella: “Vedo caos non gestito”

“Prima c’era caos e agitazione tra le forze politiche ma c’era qualcuno che teneva il bandolo della matassa. Qua non c’è nessuno che porta avanti il filo di Arianna, che, nelle coalizioni, dovrebbe essere tenuto da una parte e dall’altra”. Lo ha detto Clemente Mastella, sindaco di Benevento.

Ore 16.25. ‘No vax’ Cunial bloccata a ingresso Camera

Sara Cunial, deputata del gruppo Misto, è stata fermata dagli assistenti parlamentari all’ingresso di via della Missione, la strada che costeggia Montecitorio. L’ex parlamentare del Movimento 5 stelle non può partecipare alla prima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica perché non è in possesso del Green Pass semplice, indispensabile per entrare alla Camera. Non potrà votare neppure nella postazione riservata ai grandi elettori positivi o in quarantena allestita nel parcheggio della Camera.

Ore 16.24. Incontro Conte-Tajani

È in corso al gruppo M5S alla Camera, in sala Tatarella, un incontro tra il leader M5S Giuseppe Conte e il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani













