Green pass, da domani ulteriori restrizioni mentre nel resto del Continente si va nella direzione opposta

163 Visite

Si allarga ancora, a partire da domani, giovedì 20 gennaio, l’obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi pubblici. In particolare da domani la certificazione verde, di base o rinforzata, sarà necessaria per usufruire dei servizi alla persona. Si tratta insomma di barbieri, parrucchieri, estetisti.

Per tagliarsi i capelli, fare colore o piega, radersi, depilarsi, curare mani e piedi, basterà anche esibire un Pass ottenuto con un tampone con risultato negativo fatto nelle 72 ore precedenti, in caso di molecolare, o nelle 48 ore precedenti, se si opta per l’antigenico. Ovviamente andrà bene anche un Green Pass da vaccinazione (rilasciato 14 giorni dopo la prima dose o dopo il completamento del ciclo vaccinale primario o ancora dopo la terza dose) o da guarigione da una precedente infezione da Covid-19. In questi due casi non sarà necessario fare anche un tampone.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS