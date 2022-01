Baia Domizia, sequestrato l’ex villaggio degli svedesi

220 Visite

I finanzieri del Comando provinciale di Caserta hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della procura sammaritana, nei confronti di una società con sede a Sessa Aurunca e del relativo complesso aziendale per un valore complessivo stimato in circa 20 milioni di euro, tra cui figura il noto e storico villaggio turistico del litorale domizio denominato Italy Village (già “Villaggio degli Svedesi” costruito nel 1968 e di proprietà di alcuni sindacati svedesi) in località Baia Domizia. Il villaggio è composto da 227 villette e un terreno di oltre 13mila mq.













