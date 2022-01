MARANO-CHIAIANO. A CUPA DEL CANE, DOPO 13 ANNI, INSTALLATA SBARRA ANTI SVERSAMENTI DI RIFIUTI

292 Visite

Dopo 13 anni, un mare di sversamenti e annunci di installazioni di telecamere, che non si sono mai viste, in via Cupa del cane – zona a ridosso dell’ex discarica di Chiaiano, a cavallo tra i comuni di Marano e Napoli – è comparsa una sbarra in metallo che impedisce il passaggio (almeno quello notturno) dei malintenzionati. Coloro che da anni e anni scaricavano di tutto lungo i canali che delimitano l’arteria. Servirà? Chissà. Per ora è meglio di niente.













