La testimonianza di una donna sulla pagina di De Luca: “Per avere il green pass, mia sorella ora è in terapia intensiva al Cardarelli”

Porto la mia testimonianza perché sia utile a tutti e il sacrificio di mia sorella non sia stato inutile. Costretta alla terza dose per questo maledetto Green pass, a tre giorni dalla terza dose ora e’ in terapia intensiva al Cardarelli. C’è correlazione? Non lo so, sicuramente i pro-vax diranno che e’ solo una coincidenza, un caso, intanto, lei sta la’, fino a 3 giorni prima in perfetta salute. Vedete voi.

Antonella Isernia













