Covid, Sileri: “Forse entro due settimane distinzione tra positivi e malati”

“Sono d’accordo sulla necessità della revisione” delle regole che “potrà essere fatta nei prossimi giorni, forse entro un paio di settimane, con una distinzione tra coloro che sono positivi al virus ed i malati. Questo ce lo consente la variante che circola oggi”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Il punto, ha sottolineato, “è che ad oggi circolano sia la variante Omicron sia la Delta, e la Delta dà problemi. La maggioranza di coloro che sono in intensiva sono infatti in gran parte infettati dalla Delta e non vaccinati. Vanno in intensiva anche infettati da Omicron, ma è meno probabile”.