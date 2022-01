128 Visite

Ctp, bus fantasma a Pozzuoli scoppia la protesta. La situazione drammatica in cui versa la Compagnia trasporti pubblici di Napoli (Ctp) della città metropolitana sta causando inaccettabili penalizzazioni a migliaia di cittadini di Napoli e Provincia. A Pozzuoli e a Monteruscello i residenti non riescono più nemmeno a svolgere i servizi essenziali come fare la spesa, andare alla Posta oppure in banca. Anche l’ospedale La Schiana è praticamente irraggiungibile senza mezzi privati, come denunciato da molti cittadini. Una situazione che non può andare oltre.













