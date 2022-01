Droga e furto di liquori, arresti a Pozzuoli, Casandrino, Castello di Cisterna e Nola

168 Visite

POZZUOLI: Carabinieri arrestano 25enne per droga

I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 25enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane è stato fermato durante un posto di controllo e la sua agitazione ha incuriosito i militari. Il motivo da ricercare nelle 17 dosi di marijuana che il 25enne nascondeva addosso. Con sé anche 180 euro la cui origine è ritenuta illecita. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione. E per la seconda volta il bilancio è stato positivo. Ancora droga e denaro: altre 11 grammi dosi di marijuana che si sommano ai 25 che portava con sé e 500 euro in banconote di vario taglio. In casa anche materiale per il confezionamento e un coltello intriso di stupefacente.

Il 25enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

CASANDRINO:

Akaki Natroshbili, 39enne di origini georgiane, è finito ai domiciliari per 3 bottiglie di liquore. I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo lo hanno arrestato a Casandrino, in Via Falcone e Borsellino. Insieme a 2 complici poi sfuggiti, il 39enne ha raggiunto lo scaffale degli alcolici di un supermercato e ha nascosto tre bottiglie nello zaino, non dimenticando di rimuovere le placche antitaccheggio. I dipendenti hanno visto tutto e prima che potesse allontanarsi hanno allertato i militari. Quando il georgiano ha varcato la barriera delle casse, i carabinieri erano già lì. Finito in manette, Natroshvili è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

I liquori, invece, sono tornati in vendita sugli scaffali del market.

Continuano le indagini per identificare e rintracciare i 2 complici.

Nola: in tasca 2 proiettili e una dose. Carabinieri denunciano minorenne

A Nola i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato per detenzione abusiva di armi un 17enne incensurato di Marigliano.

I militari – durante un posto di controllo – hanno fermato un’auto nella quale c’era il ragazzo, alla guida un suo amico maggiorenne di San Vitaliano. I 2 non erano in grado di giustificare la loro presenza ed i Carabinieri hanno approfondito il controllo perquisendoli.

Nelle tasche del minorenne rivenuto e sequestrati 2 proiettili calibro 22 e una dose di cocaina.

Castello di Cisterna: servizi a largo raggio dei Carabinieri. Primi sequestri dopo la befana

Servizi a largo raggio a castello di cisterna per i militari della locale compagnia.

Effettuate diverse perquisizioni nel complesso di edilizia popolare della 219.

Rinvenute e sequestrate diverse dosi di cocaina e crack. La droga era nascosta nei giardini pubblici del complesso popolare all’interno di qualche scarto, forse, dell’appena trascorsa epifania.

I controlli continueranno nei prossimi giorni anche nella vicina Pomigliano.













