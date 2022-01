Marano: buche, perdite idriche e illuminazione: ecco le novità (e non sono certo positive)

58 Visite

Ogni giorno i cittadini di Marano si chiedono e ci chiedono quando saranno riparate le buche stradali, quando sarà ripristinata la pubblica illuminazione e quando saranno riparate le perdite idriche. Vi forniamo alcuni spunti e risposte, per il momento non certo confortanti. Il Comune ha bandito una gara (sul Me.Pa.) per la riparazione di qualche perdita idrica e qualche buca stradale. Poche migliaia di euro, quindi si riuscirà a fare qualcosa, lo stresso necessario, ma non tutto.

Stesso dicasi per la pubblica illuminazione, la cui manutenzione deve essere affidata a una nuova azienda. Avviso pubblico espletato sul Me.Pa., da quanto se ne sa ci vorranno almeno quindici-venti giorni per individuare la ditta che se ne occuperà (questioni di bilancio) per soli sei mesi. Poi si dovrà ricorrere a un ulteriore bando.

Queste sono le notizie ufficiali, ad oggi, ed è meglio che ognuno le memorizzi, perché i partiti locali nulla sanno e quel poco che sanno lo comunicano anche in modo approssimativo. Ci sono forze politiche, vedi alla voce Pd, che nemmeno si interessano più.













