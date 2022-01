Forte terremoto in Cina, sospesa linea ferrovia alta velocità

107 Visite

Un forte terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato nella notte in un’area montagnosa della remota provincia cinese del Qinghai. Secondo le autorità locali il sisma ha provocato il ferimento in modo lieve di quattro persone, ma ha danneggiato il tunnel della ferrovia ad alta velocità che collega la provincia di Gansu province allo Xinjiang: il servizio è stato sospeso in attesa delle verifiche tecniche.













