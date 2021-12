Pescivendolo ucciso, la perizia dei Ris: “Hanno sparato per uccidere”

Perquisizioni, controlli a tappeto, visione dei filmati e nuovi rilievi. Proseguono le indagini per risalire ai tre responsabili dell’omicidio di Antonio Morione, il commerciante 41enne di Torre Annunziata ucciso in un tentativo di rapina alla sua pescheria «Il Delfino» la sera del 23 dicembre in via Giovanni Della Rocca a Boscoreale. La perizia dei Ris, intanto, ha stabilito che i banditi hanno sparato per uccidere. L’identikit del killer, secondo quanto riporta Il Mattino, sarebbe ormai pronto.