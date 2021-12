Marano, Potere al Popolo: “Pnrr, avviso ai commissari: non perdiamo altre occasioni”

118 Visite

AVVISO AI COMMISSARI: C’È TEMPO FINO A FEBBRAIO PER PRESENTARE LA CANDIDATURA O VOGLIAMO PERDERE ANCHE QUEST’ALTRA OCCASIONE?

Facciamo in modo che i soldi del #pnrr vengano effettivamente utilizzati per quelle che sono le priorità delle comunità locali. Per noi questo vuol dire fare politica: proporre iniziative ed idee che vadano nell’interesse collettivo.

Siamo presenti 365 giorni l’anno sul nostro territorio ed ora pretendiamo che i Commissari rispondano alla nostra richiesta di incontro per discutere e programmare tutte quelle iniziative necessarie al miglioramento delle condizioni di vita del nostro territorio e della nostra comunità!

AVVISO PER SERVIZI EDUCATIVI

L’avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia. L’avviso è aperto alla partecipazione di tutti i comuni, che possono presentare le candidature entro il 28 febbraio 2022. https://pnrr.istruzione.it/ avviso/asili/

AVVISO PER LE SCUOLE

L’avviso mira alla realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione edilizia, per avere plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi. L’avviso è aperto a tutti gli enti locali, che possono presentare le candidature entro l’8 febbraio 2022. https://pnrr.istruzione.it/ avviso/nuove-scuole/

AVVISO PER MENSE SCOLASTICHE

L’avviso intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, ed è rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole di primo ciclo e alle province per i convitti. Le candidature vanno presentate entro il 28 febbraio 2022.













