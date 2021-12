Marano, caos vigili. “Trenta minuti al citofono in attesa di una risposta, abbiamo dovuto chiamare i carabinieri”

383 Visite

“Da oltre venti minuti a citofonare, ma nessuno ci risponde: siamo stati costretti ad allertare i carabinieri”. E’ la segnalazione pervenuta in redazione da parte di due cittadini, entrambi nella foto, che stamani si sono recati al comando vigili del corso Europa. “Abbiamo citofonato invano, nemmeno una risposta”. E’ la fotografia, purtroppo, di quanto sta accadendo al comparto, privo di personale e con agenti costretti a doppi turni, anche notturni. Il citofono, da quanto si apprende, non funzionerebbe.

La commissione straordinaria alla guida del Comune non è riuscita, in sei mesi, ad individuare un comandante vero né tanto meno a reperire un sovraordinato. Del comandante Luigi Maiello, che era dato in lista di arrivo, al momento nessuna notizia. Una città di 60 mila abitanti abbandonata da tutto e tutti. E le illegalità sul territorio crescono a dismisura e anche quando gli stessi vigili segnalano abusi agli uffici competenti, questi poi non emettono le relative ordinanze di chiusura. Alcuni casi sono eclatanti. I carabinieri della locale compagnia dovrebbero indagare su quanto accade. Sul perché di certe lentezze amministrative.













