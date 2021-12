Anche a Marano code interminabili all’esterno delle farmacie

251 Visite

Code, code e ancora code anche a Marano per i tamponi. Farmacie prese d’assalto e gente sempre più confusa, alle prese con regole, decreti, provvedimenti che cambiano ogni sette-quindici giorni. A che serve tutto ciò? E’ questo il modo per evitare i contagi. Le autorità riflettano una buona volta. Il virus esiste e, purtroppo, dovremo conviverci ancora per un po’. Nel frattempo occorre prudenza, evitare di confondere la gente (troppi galli a cantare), rinforzare trasporti e strutture ospedaliere e medicina di base.













