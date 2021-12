La storia. “Mio figlio dolorante e positivo al Covid, ma il medico dell’ospedale ci manda via e scrive che abbiamo abbandonato il pronto soccorso”

322 Visite

Gentile direttore, la contatto per informarla di ciò che è accaduto, a me e mio figlio, la vigilia di Natale. Mio figlio non stava bene, lamentava alcuni dolori, così ci siamo recati a Giugliano, presso il pronto soccorso. Io abito a Marano. Lì, a Giugliano, come da prassi, è stato eseguito un tampone sul paziente, risultato positivo. Pensavamo che l’ospedale dovesse curarlo o quanto meno disporre un tampone anche per chi lo aveva accompagnato in ospedale, ovvero il sottoscritto. E invece, dopo aver atteso a lungo nel nosocomio giuglianese, un medico ci ha detto che non c’era posto e che dovevamo recarci al Cardarelli. Possibile che si mandino in giro in questo modo un positivo e un possibile positivo. Anche io, l’indomani, non mi sono sentito bene: ho trascorso due giorni assurdi con febbre e dolori articolari. Il medico di Giugliano non c’ha nemmeno messo in piattaforma. Abbiamo atteso giorni e alla fine abbiamo scoperto che sul referto, il medico di cui sopra, aveva scritto che avevamo abbandonato volontariamente il pronto soccorso. Una falsità. Per questo mi sono recato dai carabinieri, che si sono presi loro la briga di avvertire l’Asl, cioè quel che avrebbe dovuto fare il medico che ha visitato mio figlio. I carabinieri sono stati gli unici ad aiutarci.

Maurizio













