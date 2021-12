Covid, le promesse del governo. La normalità (anche con green pass) non è arrivata. E l’economia affonda

86 Visite

Concerti di fine anno annullati. Mercati natalizi chiusi, tamponi anche per chi ha il green pass. Viaggi e festeggiamenti cancellati, assalto alle farmacie per i tamponi. Il governo, però, che aveva promesso il ritorno alla normalità con vaccini e green pass, sembra orientato a puntare su ulteriori restrizioni. La normalità, insomma, è una chimera. Per le associazioni categoria la fine del 2020, che doveva segnare l’inizio della ripresa, ha inferto a musicisti, ristoratori, albergatori e altre categoria la mazzata definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS