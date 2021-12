Usa, sparatoria in Colorado: 4 morti e 3 feriti

68 Visite

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in Colorado. Un uomo ha aperto il fuoco in diversi luoghi dell’area di Denver, uccidendo 4 persone e ferendone altre tre, fino a quando non è stato ucciso dalla polizia. La sparatoria è iniziata poco dopo le 5 del pomeriggio, l’una di notte in Italia, con il sospetto che ha ucciso due donne e ferito un uomo. Poco dopo, l’uccisione di altro uomo in una zona diversa della città e una terza sparatoria, in cui non vi sarebbero state vittime.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS