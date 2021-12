Pianura: in auto “esplosivo” pirotecnico. Carabinieri denunciano 3 avellinesi in trasferta

49 Visite

I Carabinieri della stazione Napoli Pianura hanno denunciato a piede libero per possesso illegale di materiale esplosivo 3 persone della provincia di Avellino. I militari hanno fermato i 3 a via Torricelli a bordo di un’auto e non sapevano fornire una scusa plausibile della loro presenza a pianura. Perquisiti, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 6 batterie da 100 colpi l’una, 4 rendini artigianali e 31 ordigni esplosivi. Le 31 “cipolle” avevano un peso complessivo di 3 chili e 400 grammi e sono dovuti intervenire gli artificieri del comando provinciale di Napoli.













