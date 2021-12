Napoli, “Incendio in Villa Comunale figlio dell’incuria e dell’abbandono”

78 Visite

“Incendio in Villa Comunale, figlio dell’incuria e dell’abbandono”. Lo afferma in una nota il coordinamento cittadino del partito “Buona Destra “. “Il grave episodio di ieri sera, con la devastazione del verde in pieno centro non può essere sottovalutato. In attesa di conoscere la natura dell’incendio, denunciamo con forza il vergognoso stato di abbandono in cui versa lo storico polmone di verde. Solo due custodi, assenza del sistema di videosorveglianza, scarsa illuminazione e sistema antincendio carente. È assolutamente necessario intervenire con la massima urgenza, per restituire dignità e decoro alla Villa Comunale, autentico patrimonio artistico di Napoli”.

Giuseppe Bianco













