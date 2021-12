Tampone per feste e discoteche a chi non ha la terza dose: l’ultima idea partorita dal governo

101 Visite

Chi è vaccinato con tre dosi non dovrà avere un tampone negativo per andare alle feste o in discoteca. Tutti gli altri dovranno farlo nelle 24 ore precedenti. È questa la mediazione che il presidente del Consiglio Mario Draghi porterà questa mattina alla cabina di regia prima dell’approvazione del decreto che introduce nuove misure per fermare la risalita della curva epidemiologica del Covid-19.