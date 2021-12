NAPOLI, MERCATO: rapina e “importuna” una coppia. 21enne arrestano dai carabinieri

76 Visite

Una coppia di fidanzati era ferma in auto in Piazza Duca Degli Abruzzi quando un 21enne di origini gambiane ha spalancato lo sportello. Minacciandoli con un bastone ha rubato loro il cellulare e prima di fuggire ha anche “importunato” la giovane. Le vittime sono scese dall’auto e chiesto aiuto ad una pattuglia di carabinieri di passaggio. I militari della stazione di Napoli Borgoloreto hanno raccolto la descrizione del rapinatore e dopo qualche istante lo hanno individuato. E’ così finito in manette per rapina e violenza sessuale Amin Sibde, gambiano del 2000, senza fissa dimora. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS