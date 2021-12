Napoli, Commissione Toponomastica: da domani aperti i termini per le candidature

Con la partecipazione di Luigi Loffredo, dirigente servizi demografici e statistici, e di Luciano Fazi, responsabile dell’unità operativa toponomastica, la Commissione Urbanistica, presieduta da Massimo Pepe, ha esaminato le procedure necessarie alla nomina della Commissione Toponomastica e della Commissione Locale del Paesaggio.

Il presidente Massimo Pepe, assistito dai tecnici comunali, ha spiegato brevemente le procedure per l’elezione dei componenti della Commissione Toponomastica. Compito della Commissione Urbanistica è quello di valutare e selezionare le candidature da proporre al Consiglio Comunale, al quale spetta da regolamento l’elezione di tre membri. Dato il carattere di urgenza, la commissione ha deciso all’unanimità di aprire le candidature già da domani, 23 dicembre, per i successivi 30 giorni, e di conservare i criteri di valutazione già adottati dalla precedente commissione.

Per la Commissione Locale del Paesaggio invece l’Amministrazione ha pubblicato un bando il 10 settembre 2020, valido per 30 giorni, ma il consiglio comunale non ha mai proceduto all’elezione dei membri. È necessario procedere celermente per poter dare risposte alle oltre 83.000 pratiche pendenti. Il prossimo passaggio – ha precisato il presidente Pepe – sarà chiedere all’Avvocatura un parere legale sulla possibilità di riaprire i termini del bando, senza che siano annullate le candidature già ricevute. A quel punto, in base al parere dell’ufficio legale, la Commissione deciderà se riaprire il bando 2020 per ulteriori 30 giorni o se pubblicare un nuovo avviso pubblico.