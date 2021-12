101 Visite

Transito ripristinato in via Euclide, nel punto in cui stamani si era verificato un evento franoso. Sono intervenuti tecnici comunali e agenti della polizia municipale. Per ora non si segnalano ulteriori anomalie sul territorio, eccezion fatta per quelle già note e segnalate da questo portale.













