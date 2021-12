Marano, altro lutto in municipio: morto il dipendente Francesco Pellecchia

322 Visite

Un altro grave lutto per il Comune di Marano. E’ deceduto oggi, per cause non ancora note, il dipendente Francesco Pellecchia (nella foto), per anni impiegato all’ufficio tecnico e al settore patrimonio dell’Ente. Francesco, molto noto in città e in municipio, era il papà dell’ex consigliere comunale Dino Pellecchia. Sconcerto e incredulità tra i colleghi. Nei giorni scorsi era deceduto anche il dipendente Michele Vallefuoco. Alla famiglia Pellecchia le condoglianze della nostra redazione.













