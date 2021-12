L’angolo della prof. Scuola, genitori e allievi sentenziano ma spesso non conoscono le dinamiche interne

104 Visite

Fino a qualche anno fa i docenti erano “intoccabili”: qualunque fossero le motivazioni alla base dei voti o le scelte da fare per rendere efficace l’apprendimento, venivano accettati da genitori e allievi.

Poi l’uso dei social ha aperto tante finestre dalle quali ci si sporge e si sentenzia ma senza avere la possibilità di vedere ciò che accade davvero nelle mura di una scuola.

Ogni giorno dirigenza, staff e tutto il corpo docenti si trova a fronteggiare tante situazioni e tante dinamiche al punto che svolgere la lezione diventa la cosa più semplice.

Dietro una scelta di un docente o del collegio ci sono tante considerazioni che partono dall’ analisi della platea con la quale ogni giorno ci interfacciamo.

Ogni giorno ci chiediamo quali siano le azioni da mettere in campo per aiutare a crescere partendo da una visione di insieme e scendendo fino al caso particolare, dove nessun allievo è escluso.

E allora, leggere giudizi e sentenze da parte dei ragazzi, fa sorridere perché la si legge come l’immaturità e il tentativo di crescita da parte di giovani che vogliono affermare il proprio pensiero; contrariamente, vedere genitori che condannano e sentenziano, demotiva e disillude.

La scuola è movimento di azioni e pensieri ma riesce nella sua opera di formazione in maniera efficace solo se le famiglie collaborano con la scuola, ritenendola il luogo fatto di persone in cui al proprio figlio viene data la possibilità di costruire il suo futuro.

Prof.ssa. Annamaria Schettino













