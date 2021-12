Di Fenza, Consigliere regionale: “Ho incontrato Daniele, alfiere della Repubblica, giovane esempio di umanità e di eccellenza del territorio”

“Oggi ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Daniele De Angelis, mio conterraneo, giovanissimo di soli 15 anni e studente del Liceo Scientifico Segre’ di Marano. Daniele sarà premiato nella prossima settimana dal Presidente della Repubblica Mattarella assieme ad altri 3 giovani della Campania come Alfiere della Repubblica per l’auito offerto nella scuola ed in particolare all’interno della famiglia nei momenti più duri della pandemia. Non nascondo la mia emozione durante il racconto della sua storia, nei suoi occhi si leggeva il perbenismo e la buona educazione che la famiglia ha saputo insegnargli. Daniele, oltre ai suoi studi ha aiutato i cuginetti più piccoli a seguire la didattica a distanza mentre i suoi zii, entrambi infermieri, erano impegnati in turni estenuanti nel reparto Covid dell’ospedale di Giugliano; altra eccellenza della Sanità territoriale.

Daniele, che da grande pensa di fare il medico o di arruolarsi nell’Arma, ha già dimostrato di avere una marcia in più perchè la differenza la si fa nei momenti di difficoltà.

La città di Marano ha un patrimonio straordinario: i suoi tantissimi giovani. Daniele è l’esempio lampante di come Marano sia un luogo di eccellenze da raccontare e non di criminalità e di camorra come troppo spesso leggiamo dai quotidiani e ,talvolta ,ascoltiamo attraverso commenti limitati e parziali di figure eccellenti.

Bisogna raccontare e tradurre queste positività anche in termini di organizzazione politica ed amministrativa. Anche in vista delle prossime elezioni amministrative bisogna organizzare tavoli con le tante eccellenze professionali ed imprenditoriali che esistono sul territorio per dare una svolta definitiva alla città. Bisogna cambiare passo anche politicamente per valorizzare le tante risorse esistenti, in modo che Marano venga ricordata solo nei libri di Storia come Città della vecchia Camorra e che viva, al contrario, un presente di impegno civile, legalità e sviluppo.

Sono stato felicissimo di aver conosciuto Daniele e sono sicuro che presto lo ritroveremo sui giornali per altri buoni e positivi motivi perchè Daniele è un’eccellenza del nostro territorio.

Modelli di impegno come lui devono essere esempi per gli adulti e possono risvegliare le coscienze di tutti”.