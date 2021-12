Marano, furti infiniti in via Unione Sovietica: i ladri rubano persino uno scooter per disabili

208 Visite

Via Unione Sovietica, a Marano, è diventata una delle mete più ambite dai ladri. I furti sono ormai all’ordine del giorno. Da mesi riceviamo segnalazioni, da mesi e mesi arrivano denunce in caserma. Nella notte l’ultimo episodio di una lunghissima serie: i malviventi hanno sfondato il vetro di un’autovettura in sosta. Sono più riusciti ad aprire il cofano e rubare uno scooter per disabili, una moto utilizzata da una persona non in grado di camminare. Una vergogna, insomma, l’ennesima.













