Droga e furti, arresti a San Giovanni a Teduccio, Posillipo e San Pietro a Patierno

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato San Giovani-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno seguito da via Cupa Vicinale dell’Oliva un uomo a bordo di un furgone che, dopo aver raggiunto via Madonnelle ad Ercolano, è entrato nel box di uno stabile da cui, poco dopo, è uscito ripercorrendo il percorso effettuato all’andata.

Gli agenti lo hanno fermato nei pressi di un distributore di carburanti in via Abbeveratoio ed hanno rinvenuto nel furgone 28 buste di marijuana, mentre nella sua abitazione in via Cupa Vicinale dell’Oliva hanno trovato altre 11 buste e 22 involucri della stessa sostanza per un totale di 18,5 kg, 7 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, un telefono cellulare e 35 euro.

Inoltre, nel corso dell’attività i poliziotti hanno controllato anche il box di via Madonnelle ad Ercolano dove hanno sorpreso due persone che sono state trovate in possesso di 29 buste contenenti 11 kg circa di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga, 5 telefoni cellulari e 150 euro.

Giuseppe Serra, 25enne napoletano, Ciro Lucarelli e Vittorio Di Dato, ercolanesi di 35 e 39 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Posillipo: ruba un navigatore satellitare da un’auto parcheggiata. Arrestato.

Stanotte gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pacuvio due giovani con in mano un navigatore satellitare che stavano uscendo dall’abitacolo di un’auto parcheggiata e, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Minucio Felice dove uno dei due è stato raggiunto e bloccato mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce; inoltre, gli operatori hanno accertato che il finestrino del veicolo era stato infranto e, poco distante, hanno rinvenuto un bastone metallico della lunghezza di 25 cm.

C.I., 19enne napoletano, è stato arrestato per furto aggravato mentre il navigatore è stato restituito al proprietario

San Pietro a Patierno: sorpreso con la droga. Denunciato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi dei giardinetti pubblici di via degli Ortolani, hanno notato un giovane che confabulava con una persona e, alla loro vista, si è allontanato per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 3 involucri contenenti 4 grammi circa di marijuana e 40 euro; inoltre, nella sua abitazione hanno rinvenuto altri 3 grammi della stessa sostanza, un coltello a serramanico con la lama lunga circa 6 cm e diverso materiale per il confezionamento della droga.

P.A.M., 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente.