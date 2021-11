Covid, la variante Omicron è già in Europa

175 Visite

E’ stato individuato e isolato in Belgio il primo caso di una nuova variante del coronavirus, la B1.1.529, anche detta variante Omicron. La comunità scientifica ha riscontrato i primi casi di questa in Africa meridionale.

Stando a quanto è stato reso noto dal policlinico dell’Università Uz Lueven, a risultare positiva è una giovane donna non vaccinata che, dopo un viaggio in Egitto con scalo in Turchia, ha manifestato i sintomi 11 giorni dopo il rientro. A dare conferma della nuova variante è stato anche il ministro della Sanità belga, Frank Vandenbroucke. Intanto l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che oggi si è riunito immediatamente si è interrogato sulla gravità della variante. Stando alla prima analisi, è stata definita per capire se definita “preoccupatante ” e non semplicemente di interesse. Questo significa che comporta un rischio più alto di reinfezione.

Il virologo Tulio de Oliveira, in una conferenza stampa convocata d’urgenza, ha detto: “ Purtroppo abbiamo rilevato una nuova variante che è motivo di preoccupazione in Sud Africa “. Questa, inoltre, ha precisato lo scienziato “ ha un numero elevato di mutazioni “. Si parla di più di dieci, un numero ben lontano dalle due della Delta e dalle tre della Beta.













