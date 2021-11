Marano, il Comune cerca un comandante dei vigili. Ma è già un pasticcio. Ecco l’avviso e l’interpello pubblicati

247 Visite

Avviata, come anticipato giorni fa dal nostro portale, la procedura per l’individuazione di un nuovo comandante della polizia municipale di Marano. Gli uffici dell’ente cittadino, su indirizzo della triade commissariale, hanno partorito un avviso pubblico rivolto ai non dipendenti del Comune, quindi all’esterno, e un interpello interno, rivolto invece al personale già in servizio (a tempo indeterminato) a Marano. L’incarico (istruttore direttivo di vigilanza D1) avrà durata di tre anni. Ma il pasticcio è dietro l’angolo: mentre nell’avviso pubblico viene chiarito (a chiarissime lettere) che non possono rispondere all’avviso coloro che hanno precedenti penali o procedimenti giudiziari in corso, in quello interno non se ne fa menzione. Ciò, in pratica, consentirà anche agli interni con procedimenti penali in corso di partecipare alla procedura. L’assunzione degli esterni, inoltre, avverrà – come recita un passaggio dell’avviso pubblicato dagli uffici comunali – solo se non si troveranno adeguate risorse interne. Va da sé, allora, che non essendoci limitazioni per coloro che hanno procedimenti penali in corso, la preferenza dovrebbe ricadere proprio sugli interni.

L’assunzione del nuovo comandante, ad ogni modo, avverrà solo se arriverà il contestuale benestare della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il Comune di Marano, in dissesto finanziario, necessita (per le assunzioni anche a tempo determinato) di ottenere il relativo via libera.













