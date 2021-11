Illegittime le ordinanze di chiusura di De Luca, Nappi: “Ora paghi lo sceriffo”

197 Visite

La chiusura indiscriminata delle scuole in Campania, imposta da De Luca durante il periodo Covid, non ha portato a nessun risultato tangibile nella lotta alla pandemia.

Oltre al danno la beffa: i cittadini non solo hanno dovuto fare i conti con un clima di terrore e con la scuola negata (più a lungo rispetto alle altre regioni), ma ora saranno anche chiamati a sborsare dei soldi per via di De Luca che si crede il Re Sole.

La proposta della Lega è semplice: paghi De Luca!

Nota stampa Severino Nappi













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS