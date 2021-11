Il Tar sentenzia: illegittime le ordinanze di De Luca sulla scuola

426 Visite

Il Tar ha ritenuto “illegittime” le ordinanze emesse nel tempo dal presidente della Regione Campania sulla Didattica a Distanza. I giudici si sono espressi ieri, con sentenza definitiva, rispetto al ricorso presentato dal Codacons regionale contro le ordinanze del 16 gennaio e del 27 febbraio del 2021, con le quali veniva disposto, per l’intero territorio regionale, “la sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado“. Il ricorso è stato presentato dal Codacons e da un gruppo di genitori no-Dad aderenti all’Associazione Scuole Aperte Campania, a sostegno del quale hanno dedotto “plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, principalmente incentrati sulla sollevata obnubilazione dell’apicale principio di proporzionalità che, pur a fronte di un pericolo per la salute individuale e collettiva, indotto dall’emergenza Covid, avrebbe tuttavia imposto una attenta disamina preventiva degli effetti delle misure restrittive adottate, incidenti su minori e pregiudizievoli per la loro formazione complessiva in assenza di evidenti vantaggi e, sotto altro profilo, sul mancato apprestamento e/o individuazione di misure diverse meno impattanti su diritti fondamentali“.













