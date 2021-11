Napoli, via Cimarosa: alberature stradali capitozzate. Intervenga l’assessore comunale al verde

56 Visite

“Notevoli perplessità e proteste stanno destando le operazioni di potatura che, in questi giorni, vengono effettuate sulle alberature stradali poste su entrambi i marciapiedi di via Cimarosa al Vomero “. E quanto afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che da tempo segnala i numerosi problemi che affliggono il già insufficiente verde pubblico a disposizione degli abitanti del popoloso quartiere partenopeo.

“Un’operazione, quella della potatura – sottolinea Capodanno -, che dovrebbe tendere alla riqualificazione del patrimonio arboreo, attraverso interventi mirati, effettuati con l’ausilio di personale esperto e con tecniche all’avanguardia che salvaguardino, tra l’altro, le piante interessate. Laddove invece, alla luce dei risultati che stanno sortendo, tali operazioni si stanno risolvendo di fatto in una vera e propria capitozzatura, col rischio che potrebbe nel tempo risultare compromessa anche la vitalità stessa degli alberi interessati “.

“Da qui sono scaturite le critiche – puntualizza Capodanno – ma anche l’ironia amara di chi ha cominciato a dare dei veri e propri nomi alle nuove forme che vanno assumendo le alberature stradali dopo l’intervento radicale. Così c’è l’albero forcella, l’albero appendiabito, l’albero fionda e così via. Di fatto l’aspetto estetico dell’importante arteria, a poche settimane del periodo natalizio, appare totalmente modificato e non certo in positivo “.

“Le operazioni in questione – ricorda Capodanno – sono iniziate dopo pochi giorni che in Città le avverse condizioni avevano prodotto la caduta di diversi alberi e rami. Un intervento dunque certamente opportuno e necessario ma resta il fatto che, come è stato rimarcato anche in altre analoghe occasioni, le piante interessate non andrebbero potate in modo drastico e indiscriminato, lasciando così la forma di un albero per assumere quella di scheletri inquietanti che, anziché abbellire la città, la rendono ancor più triste e lontana dalla natura “.

Sulle questioni sollevate Capodanno auspica l’intervento dell’assessore comunale al verde, Santagada, e degli uffici competenti affinché, oltre alle operazioni di potatura da condurre però con modalità meno invasive, opportunamente dirette, si proceda anche a ripristinare le alberature nelle numerose fonti che ne sono attualmente ancora prive.

